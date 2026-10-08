"Santiago Giménez tiene que recuperar la confianza", dicen en Porto

Enrique Gómez

Encerrarse en el Porto, trabajar y recuperar su nivel, eso es lo que necesita Santiago Giménez.

El técnico del equipo portugués, Francesco Farioli, aseguró que el mexicano ha estado sometido a mucha “presión mediática” y que “necesita estar en paz con lo que lo rodea” para regresar a ser un delantero importante en el futbol europeo, luego de lo que fue su decepcionante paso con el Milan y este inicio de temporada con el Porto, donde todavía no ha sido titular.

“Giménez es un jugador importante que tiene que recuperar la confianza en sus cualidades, que no son ninguna novedad para nadie”, aseguró el entrenador italiano, luego de una larga Fecha FIFA, donde ‘Santi’ jugó tres de cuatro partidos con la Selección Mexicana, pero no pudo hacer gol.

"Santiago no tiene gol en Selección": 'Chaco' Giménez El padre de 'Santi' habló de las dos fallas contra Estados Unidos que se le achacan

“Es importante ponerlo en una burbuja, que se quede aquí con sus compañeros, con el cuerpo técnico, y que trabaje con el apoyo de toda la afición”, planteó el estratega en conferencia de prensa de cara al partido contra Marítimo (octava jornada de la Primeira Liga) y donde el delantero mexicano bien podría ver minutos tras no tener actividad frente al Benfica.

Pese al viaje y a que el ariete apenas regresó, el Farioli valoró los 128 minutos que tuvo con el Tri de Rafa Márquez.

“Tuvo más minutos de los que le habríamos dado aquí. Fue positivo que haya ido allí a jugar. Claro que se ha perdido entrenamientos, pero tiene tiempo para volver, trabajar, tener impacto y ayudar cuando sea necesario, empezando por mañana”, agregó el estratega.

Giménez tiene un gol de penal con el Porto pese a que solo ha visto 60 minutos en la Primeira Liga.