"Santiago no tiene gol en Selección": 'Chaco' Giménez

Enrique Gómez

Santiago Giménez no tiene gol en la Selección Mexicana y lo reconoce el ‘Chaco’, su propio padre.

Por primera vez en casi un año completo, el ahora delantero del Porto fue titular con el Tri, sin embargo, fue duramente criticado por haber fallado dos ocasiones frente a la portería y aunque Cristian Giménez aseguró que ninguna de las dos jugadas era fácil, reconoció que su hijo no está cumpliendo con el rol de goleador que debe tener el equipo ‘azteca’.

“Perder contra Estados Unidos duele, pero hay que analizar. En la primera jugada de Santiago quiero ver si él abanica o el defensor toca el balón. En la segunda, la pelota le queda un metro lejos, es imposible”, analizó el ‘Chaco’ respecto a las dos situaciones que se le escaparon a su hijo en el primer tiempo de este encuentro donde la Selección Mexicana terminó perdiendo 3-0.

? "SANTIAGO NO TIENE GOL EN SELECCIÓN": @chaco_81



"EL NUEVE TIENE QUE HACER GOL" ❌⚽️



'El Chaco' hace una crítica al nivel que mostró Santi Giménez ante Estados Unidos y su falta de gol.#CuadroTitular pic.twitter.com/4RYDVmDPlI — FOX (@somos_FOX) October 4, 2026

“Después, el nueve tiene que hacer gol, más ‘Santi’ porque se le está machacando porque no tiene gol en Selección. Ha hecho gol en todos lados, pero no tiene gol en Selección”, dijo con severidad el ‘Chaco’ Giménez, símbolo del Cruz Azul en su carrera como jugador y ahora panelista de FOX.

Santiago tiene 53 partidos en la Selección Mexicana, sin embargo, solo contabiliza seis goles, el último de ellos en septiembre de 2025 ante Corea del Sur. Considerando que tiene un acumulado de 2,427 minutos con el equipo ‘azteca’, su promedio es de un gol cada 404 minutos.

Giménez no está pasando por su mejor momento, pues tras salir del Milan luego de cumplir más de un año sin marcar gol en la Serie A, no ha jugado un solo partido como titular en el Porto y ahora que al fin pudo arrancar un encuentro en esta temporada, se perdió una buena oportunidad.