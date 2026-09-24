Santiago Giménez o Armando González, ¿quién debe ser el 9 de México?

Enrique Gómez

La era de Rafael Márquez con México también traerá consigo a un nuevo delantero titular.

Y es que, sin Raúl Jiménez ni Julián Quiñones (ausentes de la lista para la primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 por lesión), el Tri desplegará un nuevo delantero estelar e indudablemente será uno que no tuvo los minutos que merecía en el gran torneo del verano.

Entonces, ¿será Armando González o Santiago Giménez quien resulte el elegido por Márquez para el partido del 26 de septiembre ante Colombia? Cabe recordar que hay tres compromisos en esta Fecha FIFA, así que es muy probable que ambos tengan la oportunidad de arrancar algún encuentro.

¿Merecían más? Los seleccionados mexicanos que menos jugaron

Pero ¿quién merece ser titular en el primer partido de esta nueva era? De acuerdo con la aplicación Comparisonator, ambos delanteros ‘europeos’ tienen argumentos muy discretos en sus respectivas ligas, pero si la ‘Hormiga’ sale en modo Copa, será amenaza para los rivales.

Así el momento de ambos atacantes estelares para el primer partido de Márquez:

Armando González (Olympiacos)

· 413 en Copa de Grecia – Sería el 1° en Liga MX

· 57 en la Super Liga – Sería el 31° en Liga MX

Santiago Giménez (Porto)

· 127 en Primeira Liga – Sería 23° en Liga MX

Ahora que Jiménez está jugando en la Championship (segunda división de Inglaterra) y con la llegada de un nuevo entrenador, parece el momento ideal para un recambio generacional en el ataque; por suerte para el Tri, hay dos muy buenas opciones, pues son dos atacantes jóvenes que militan en Europa y que todavía no han rendido al máximo de sus capacidades en su selección.

En conclusión, 'Hormiga' González parece listo para tomar las riendas de México en esta nueva etapa, pues además de su voracidad en la Copa, no llega tocado para el duelo ante Colombia como sí lo está Giménez.