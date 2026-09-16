Santiago Gimenez no jugó en la victoria del Porto sobre Benfica

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez no tuvo participación en el clásico portugués entre Porto y Benfica, que terminó con victoria para los ‘Dragones’. El mexicano se quedó en la banca por primera vez en la temporada.

Porto acumula siete victorias en siete jornadas y es líder de la liga con 21 puntos, cinco más que ‘Las Águilas’. Los ‘Dragones’ mantienen el paso perfecto y apuntan al bicampeonato, algo que no consiguen desde 2013.

Giménez venía de estrenarse como goleador en la victoria sobre Casa Pia y entrenó con normalidad, al grado de entrar en la convocatoria. Sin embargo, no tuvo minutos y deberá esperar para enfrentar por primera vez en su carrera al Benfica.

Los ‘Dragones’ vencieron 3-0 al conjunto lisboeta con goles de Gabri Veiga, Victor Froholdt y Hwang In-beom. Clement Lenglet fue expulsado a los 35 minutos y Alexander Bah emparejó momentáneamente al 51.