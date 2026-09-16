Oscar Sandoval
Santiago Gimenez no jugó en la victoria del Porto sobre Benfica
Los ‘Dragones’ mantienen el paso perfecto tras siete jornadas de liga
Santiago Gimenez no tuvo participación en el clásico portugués entre Porto y Benfica, que terminó con victoria para los ‘Dragones’. El mexicano se quedó en la banca por primera vez en la temporada.
Porto acumula siete victorias en siete jornadas y es líder de la liga con 21 puntos, cinco más que ‘Las Águilas’. Los ‘Dragones’ mantienen el paso perfecto y apuntan al bicampeonato, algo que no consiguen desde 2013.
Giménez venía de estrenarse como goleador en la victoria sobre Casa Pia y entrenó con normalidad, al grado de entrar en la convocatoria. Sin embargo, no tuvo minutos y deberá esperar para enfrentar por primera vez en su carrera al Benfica.
Los ‘Dragones’ vencieron 3-0 al conjunto lisboeta con goles de Gabri Veiga, Victor Froholdt y Hwang In-beom. Clement Lenglet fue expulsado a los 35 minutos y Alexander Bah emparejó momentáneamente al 51.
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