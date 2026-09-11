Santiago Gimenez se estrenó como goleador con Porto

Redacción FOX Deportes

Santiago Gimenez marcó su primer gol con la camiseta de Porto en la goleada 4-1 sobre Casa Pia. El mexicano entró de cambio a los 62 minutos y cerró la cuenta en tiempo añadido con un penal para estrenarse en el futbol portugués.

El primero.



Santiago Gimenez ??? pic.twitter.com/EN1iBXFj25 — FC Porto (@FCPorto) September 12, 2026

Gimenez terminó con una larga sequía, pues su último gol había sido con Milan el 23 de septiembre de 2025, en un duelo de copa contra Lecce. Una lesión lo dejó fuera de actividad, tras su regreso no consiguió reencontrarse con el gol y la racha aumentó después de irse en blanco con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El delantero mexicano comenzó esta campaña con 43 minutos de actividad y todavía cargaba con la racha negativa, de la que finalmente se liberó este sábado en su tercer compromiso de liga con los ‘Dragones’.

Porto es líder del campeonato portugués después de conseguir su sexta victoria consecutiva y mantener el paso perfecto con cinco puntos de ventaja sobre Benfica, que tiene un partido menos.