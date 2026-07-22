¡Colombia estrenará a Rafael Márquez como entrenador de México!

Enrique Gómez

Comúnmente, México juega dos partidos amistosos por Fecha FIFA, pero eso cambiará.

Al menos para su regreso a la actividad tres lo que fue su participación en el Mundial 2026, en un tour que marcará el debut de Rafael Márquez como seleccionador nacional, el Tri jugará tres partidos contra rivales sudamericanos, todos en Estados Unidos y entre finales de septiembre y principios de octubre.

La Selección Mexicana anunció sus primeros partidos posteriores a la Copa del Mundo:

RIVAL FECHA LUGAR Colombia Sábado 26 de septiembre M&T Bank Stadium, Maryland Perú Martes 29 de septiembre Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Chile Martes 6 de octubre Memorial Coliseum, California

Será la primera vez que el Tri juegue en Baltimore, Maryland, como parte de su tour de partidos amistosos en Estados Unidos y el rival será nada menos que un peso pesado de la CONMEBOL, el cual, además, se apunta varias goleadas en los últimos enfrentamientos directos frente al conjunto ‘azteca’.

Felicidades, México, tienes una de las 10 mejores selecciones del mundo El Ranking de la FIFA sufrió algunos cambios después de lo que fue el Mundial

Las marcas del Tri frente a estos tres próximos rivales:

Colombia (11° del Ranking FIFA)

* Partidos disputados: 29

* Récord: 10 triunfos para México, 10 para Colombia y 9 empates

* Goles: México 29 / Colombia 31

* Último enfrentamiento: Colombia 4-0 México; 11 de octubre de 2025, Texas

Perú (50° del Ranking FIFA)

* Partidos disputados: 29

* Récord: México lidera la serie con 12 victorias, 8 empates y 9 derrotas

* Goles: México 38 / Perú 32

* Último enfrentamiento: México 1-0 Perú; 24 de septiembre de 2022, California

Chile (49° del Ranking FIFA)

* Partidos disputados: 31

* Récord: México lidera la serie con 14 victorias, 5 empates y 12 derrotas

* Goles: México 33 / Chile 40

* Último enfrentamiento: México 2-2 Chile; 8 de diciembre de 2021, Texas

Con estos partidos inicia formalmente el proceso hacia el Mundial 2030 y la era de Rafael Márquez como seleccionador. Además de estos encuentros, se espera que el Tri tenga un par de partidos oficiales más antes de acabar el año, pues los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF son en noviembre.