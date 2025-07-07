Publicación: miércoles 29 de julio de 2026

Enrique Gómez

La Copa Oro se jugaría en México, después de un Mundial maravilloso

Parece que la CONCACAF quedó maravillada con el ambiente y la organización de México

Los estadios que tiene México y el ambiente que se vive en el país son tan especiales que parece un desperdicio solo guardarlos para el torneo local o para Mundiales, por eso, la CONCACAF ya tomó cartas en el asunto.

Por primera vez desde el 2003, la Copa Oro tendrá algunos de sus partidos en territorio mexicano, lo que le dará aún más favoritismo al equipo 13 veces campeón de su confederación.

Todavía no se ha hecho el anuncio oficial y mucho menos se tiene un calendario avanzado de lo que será el gran torneo de selecciones de la región en 2027, sin embargo, la CONCACAF habría tomado la decisión de llevar algunos partidos a México, así lo informó la periodista de La Afición Minelli Atayde.

¿Cuáles son los estadios más antiguos de la Liga MX que siguen en funcionamiento?

7. Cuauhtémoc, inaugurado en 1968 (51 mil espectadores)
6. Universitario, inaugurado en 1967 (42 mil espectadores)
5. Nou Camp, inaugurado en 1967 (32 mil espectadores)
4. Banorte, inaugurado en 1966 (87 mil espectadores)
3. Jalisco, inaugurado en 1960 (55 mil espectadores)
2. Nemesio Diez, inaugurado en 1954 (30 mil espectadores)
1. Olímpico Universitario, inaugurado en 1952 (72 mil espectadores)

Para aprovechar la gran inversión que se hizo en la Copa del Mundo 2026 para remodelar el Estadio Banorte, el AKRON y el BBVA, y hacer valer la experiencia organizacional que tuvieron las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el torneo podría ser binacional o trinacional.

Cabe recordar que desde hace un par de ediciones, Canadá empezó a contar con algunos partidos, sin embargo, México no recibe un juego de Copa Oro desde la final entre el Tri y Brasil el 27 de julio de 2003, cuando el equipo dirigido por Ricardo La Volpe se impuso 1-0 con gol de Daniel Osorno.

El Mundial se vivió de gran manera en México y la CONCACAF buscará recoger un poco de esa pasión, luego de décadas concediéndole exclusividad a los modernísimos inmuebles de Estados Unidos.

Los momentos que marcaron la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La pirotecnia con los colores de la bandera de México al finalizar la ceremonia
La presencia de Shakira, quien estuvo acompañada en su número musical por Burna Boy
El Estadio Ciudad de México, remozado, pero recordando su 'vestidura' del Mundial 1986
El colorido y el ritmo de J Balvin
Los penachos tricolores de los guerreros prehispánicos con los colores de la bandera mexicana
El mundo que terminó convirtiéndose en la Copa Mundial en el centro del campo
Los atuendos de China Poblana del ballet de Dany Ocean
La afición portando unas viseras con forma de sombrero charro
Maná puso a cantar a todo el Estadio Ciudad de México
Lila Downs dando la bienvenida al mundo entero a la Copa del Mundo 2026 y a México como país anfitrión
Salma Hayek, la embajadora oficial de la FIFA, encargada de dar la bienvenida
Andrea Bocelli, su voz y su maestría en el Estadio Ciudad de México
La ceremonia de Himnos Nacionales con los suplentes en la cancha

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