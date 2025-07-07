La Copa Oro se jugaría en México, después de un Mundial maravilloso

Enrique Gómez

Los estadios que tiene México y el ambiente que se vive en el país son tan especiales que parece un desperdicio solo guardarlos para el torneo local o para Mundiales, por eso, la CONCACAF ya tomó cartas en el asunto.

Por primera vez desde el 2003, la Copa Oro tendrá algunos de sus partidos en territorio mexicano, lo que le dará aún más favoritismo al equipo 13 veces campeón de su confederación.

Todavía no se ha hecho el anuncio oficial y mucho menos se tiene un calendario avanzado de lo que será el gran torneo de selecciones de la región en 2027, sin embargo, la CONCACAF habría tomado la decisión de llevar algunos partidos a México, así lo informó la periodista de La Afición Minelli Atayde.

¿Cuáles son los estadios más antiguos de la Liga MX que siguen en funcionamiento?

Para aprovechar la gran inversión que se hizo en la Copa del Mundo 2026 para remodelar el Estadio Banorte, el AKRON y el BBVA, y hacer valer la experiencia organizacional que tuvieron las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el torneo podría ser binacional o trinacional.

Cabe recordar que desde hace un par de ediciones, Canadá empezó a contar con algunos partidos, sin embargo, México no recibe un juego de Copa Oro desde la final entre el Tri y Brasil el 27 de julio de 2003, cuando el equipo dirigido por Ricardo La Volpe se impuso 1-0 con gol de Daniel Osorno.

El Mundial se vivió de gran manera en México y la CONCACAF buscará recoger un poco de esa pasión, luego de décadas concediéndole exclusividad a los modernísimos inmuebles de Estados Unidos.