Álvaro Fidalgo, "orgulloso" y "agradecido" por su llamado con México

Enrique Gómez

Es curioso, en sus primeros meses fuera de México, Álvaro Fidalgo recibió su primer llamado al Tri.

Oficialmente, el jugador nacido en España hace 28 años fue convocado por la Selección Mexicana y se espera que vea sus primeros minutos el 28 de marzo contra Portugal o el 31 frente a Bélgica.

A través de redes sociales, el Betis presumió el llamado del futbolista al que contrató el 1 de febrero.

En tanto, a través de sus propias redes sociales el ‘Maguito’ se dijo orgulloso “por defender a la selección de un país” que siente como su “casa” y expresó su “profundo agradecimiento” por la oportunidad que le brindó Javier Aguirre y el voto que le dará la afición mexicana, una de las más grandes del mundo.

Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…

Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y… pic.twitter.com/AToNhuuf2z — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) March 20, 2026

Fidalgo y Obed Vargas son los únicos jugadores seleccionables por México que militan en La Liga de España y el ‘Vasco’ no perdió la oportunidad para citarlos de cara a los encuentros de esta Fecha FIFA.

El mediocampista, canterano del Real Madrid, estuvo en el América por cinco años exactos e hizo el one time switch para cambiar su carta a la Federación Mexicana de Futbol justo antes de emigrar al Betis. En su paso por la Liga MX disputó un total de 193 partidos, donde hizo 22 goles y repartió 26 asistencias.

Con el Betis ya suma un gol en seis partidos de La Liga, todos ellos iniciando como titular.

Fidalgo tiene bien ganado su llamado a la Selección Mexicana y parece encaminado a jugar el Mundial pese a que su debut con el primer equipo será solo un par de meses antes del debut del Tri el 11 de junio.