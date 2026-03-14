Obed Vargas se estrenó como titular con Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Obed Vargas disfrutó de una jornada plácida en su debut como titular con Atlético de Madrid. Se avecinaba tormenta de uno de los equipos más rocosos de La Liga, Getafe, y el mediocampista cumplió en estreno con una actuación marcada por una precisión en el pase casi de cirujano.

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Vargas se marchó al descanso con un 100 % de efectividad en sus pases. No falló ni uno. Arriesgó poco y jugó fácil, como seguramente como le pidió Diego Simeone en un duelo marcado por las rotaciones del entrenador argentino antes de enfrentarse a Tottenham la vuelta de Champions League.

Ante un equipo granítico como Getafe, capaz de ahogar la salida de la pelota con sus hombres de arriba, Vargas se aplicó con generosidad a la hora de no retener la pelota. Pase fácil y rápido, lo que pedía el partido ante un rival con una racha de una sola derrota en sus últimos siete encuentros.

Nada de no pelear.

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La perfección estadística de los 45 minutos iniciales se diluyó en el segundo tramo del partido. Al final, Vargas completó 34 de 38 pases intentados, exactamente un 89% de éxito. Además, ganó cinco de los seis duelos en los que se vio envuelto con los jugadores de Getafe y vio una cartulina amarilla por una entrada sobre Luis Milla.

Desde que firmó por Atlético procedente de Seattle Sounders, el mexicano apenas sumaba 68 minutos. De hecho, acumulaba ocho partidos oficiales consecutivos sin salir del banquillo. Su aparición en la foto fue notable, cumplió, fue sustituido en el minuto 73 por Marcos Llorente y el público del Atlético, aplaudió su esfuerzo.