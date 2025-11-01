Atlético de Madrid venció a Getafe y va camino a su objetivo en La Liga

Redacción FOX Deportes

Un golazo de Nahuel Molina desencadenó la cuarta victoria consecutiva del Atlético de Madrid en La Liga, a pesar de numerosas ausencias en su XI inicial y más de un susto en el segundo tiempo, los más claros salvados por Musso ante Luis Milla y Adrián Liso.

Mejor el Atlético en la primera parte, tampoco con exceso de peligro, pero underechazo con el empeine desde 25 metros del campeón del mundo argentino, fue imparable para David Soria. Un relámpago sorpresivo, inalcanzable no sólo para él, sino para cualquier guardameta, por potente, imprevisible, con dirección y ejecución. Un golpeo extraordinario que marcó la diferencia desde los ocho minutos.

La segunda parte empezó distinta, con Satriano frente a Musso, con un tiro de Luis Milla, con un corte providencial de Giménez y con el impacto del VAR en el partido. Abqar pellizcó en los genitales a Sorloth cuando pasó al lado del atacante noruego, con el juego a muchos metros de distancia. El central fue zarandeado por el delantero, que fue a decirle al árbitro, Miguel Ángel Ortiz, lo que había sucedido. El vídeo delató a Abqar, expulsado con tarjeta roja directa. Sorloth fue amonestado con amarilla. Minuto 56.

Más tres en casa ❤️🤍 pic.twitter.com/fJKXfOgXmM — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

En ventaja en el marcador y en superioridad numérica, sin embargo, los locales no sentenciaron el duelo, ni siquiera fueron tan superiores como en el primer tiempo. Ni contra la entrada de Lookman, Julián Alvarez y Giuliano, ni después de Griezmann y Llorente. Más potencia para resolver el triunfo, pero nada.

Un serio aviso para el Atlético, que había sentido cerca el 2-0 por medio de Pubill antes, aunque ya había desaparecido en ataque del área de David Soria, en la incertidumbre que se movía el choque, entre el 2-0 y el 1-1, que no fue tal en el 97 por una gran parada decisiva de Musso. El duelo terminó en 1-0. La sexta victoria seguida en el Metropolitano, esta vez por la mínima. También suma.