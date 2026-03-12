Apollo, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid

Reuters

El Atlético de Madrid anunció el jueves que Apollo Sports Capital, la división de inversiones deportivas del fondo estadounidense Apollo APO.N, había completado la adquisición de una participación mayoritaria en el club de futbol español.

Apollo Sports Capital acordó en noviembre convertirse en el accionista mayoritario del club de Primera División.

Como parte de la transacción, Quantum Pacific Group conservará casi toda su participación anterior como segundo accionista mayoritario, según informó el club en un comunicado.

Atlético de Madrid, el equipo que celebra a pesar de ser goleado

Una fuente con conocimiento del acuerdo dijo a Reuters que Quantum Pacific poseerá una participación de alrededor del 25% en el Atlético tras la operación.

El nuevo consejo de administración estará formado por cinco directores de Apollo, dos de Quantum Pacific y Antonio Vázquez-Guillén, socio de A&O Sherman, según informó el club.

El exjugador del Atlético y ganador de la Copa del Mundo David Villa también se incorporará al consejo.

Los accionistas del Atlético también aprobaron un aumento de capital social y estratégico de hasta 100 millones de euros adicionales (116 millones de dólares) para apoyar las inversiones del club.