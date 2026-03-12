David Villa está de regreso en el Atlético de Madrid

EFE

David Villa, leyenda del fútbol español, campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2013-14 y nuevo miembro del Consejo de Administración del club rojiblanco, expresó este jueves su felicidad por su vuelta con “nuevas responsabilidades” y con “las mismas ganas” de hacer “más grande” a la entidad. David Villa y un triplete inolvidable en el Estadio Universtiario

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.

David Villa becomes a new Atlético de Madrid board member.



Welcome home one of our 2013-14 heroes. ❤️🤍



🔗 https://t.co/LwK6BJthHq pic.twitter.com/Ol2mZjEt4o — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 12, 2026

Enrique Cerezo, presidente de la entidad, le dio de nuevo la bienvenida. “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte”, aseguró el dirigente.