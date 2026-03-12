EFE
David Villa está de regreso en el Atlético de Madrid
'El Guaje' vuelve a la institución colchonera donde fue campeón
David Villa, leyenda del fútbol español, campeón de Liga con el Atlético de Madrid en 2013-14 y nuevo miembro del Consejo de Administración del club rojiblanco, expresó este jueves su felicidad por su vuelta con “nuevas responsabilidades” y con “las mismas ganas” de hacer “más grande” a la entidad.
“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.
Enrique Cerezo, presidente de la entidad, le dio de nuevo la bienvenida. “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte”, aseguró el dirigente.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT