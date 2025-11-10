Atlético de Madrid tiene nuevo dueño

Redacción FOX Deportes

El fondo de inversión estadounidense Apollo, con su filial Apollo Sports Capital, será el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado con Miguel Ángel Gil, consejero delegado; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, quienes era los principales accionistas.

El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario



ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY — Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025

“Como parte del acuerdo (cuyas condiciones se cumplirán en un plazo de entre tres y seis meses), Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, según expresó el Atlético en un comunicado.

“Tras el cierre de la operación, Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. No se han hecho públicos los términos financieros de la operación”, aseguró el club.

La felicidad de ser del Atlético de Madrid ❤️🤍 pic.twitter.com/33YaI4gWk1 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 9, 2025

Apollo Sports Capital se hará con entre un 51 y un 55 por ciento de las acciones, aún pendiente de concretar con la ampliación de capital que llevará a cabo el club antes del final de esta campaña, según pudo saber EFE.

Según el club, “la inversión de Apollo reforzará la posición” del Atlético de Madrid “entre la élite del fútbol” y “apoyará” la “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo" para sus “millones de aficionados en todo el mundo”.