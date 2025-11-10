Redacción FOX Deportes
Atlético de Madrid tiene nuevo dueño
Apollo Sports Capital se convirtió en el máximo accionista del conjunto 'Colchonero'
El fondo de inversión estadounidense Apollo, con su filial Apollo Sports Capital, será el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado con Miguel Ángel Gil, consejero delegado; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, quienes era los principales accionistas.
“Como parte del acuerdo (cuyas condiciones se cumplirán en un plazo de entre tres y seis meses), Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, según expresó el Atlético en un comunicado.
“Tras el cierre de la operación, Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. No se han hecho públicos los términos financieros de la operación”, aseguró el club.
Apollo Sports Capital se hará con entre un 51 y un 55 por ciento de las acciones, aún pendiente de concretar con la ampliación de capital que llevará a cabo el club antes del final de esta campaña, según pudo saber EFE.
Según el club, “la inversión de Apollo reforzará la posición” del Atlético de Madrid “entre la élite del fútbol” y “apoyará” la “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo" para sus “millones de aficionados en todo el mundo”.
