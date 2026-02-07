Termina el 'boicot' de Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo finalmente habría terminado con su ‘huelga de juego’ y reaparecería en el próximo encuentro del Al-Nassr.

La presión de la liga saudí, que pedía un castigo ejemplar para Cristiano Ronaldo ante su negativa de ver minutos sobre el terreno de juego habría sido una de las razones por las que el lusitano habría considerado poner punto final al castigo.

Luego de que se anunciara el traspaso de Karim Benzema al Al-Ahli, líder de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo decidió no aparecer con la escuadra amarilla, por lo que se perdió los duelos ante el Al-Riyadh y el Al-Kholood Club.

CR7 podría reaparecer en el juego de ida de los octavos de final de la Copa AFC, instancia donde el Al-Nassr medirá fuerzas ante el FK Arkadag.

Con Cristiano Ronaldo todo se ve mejor; así la nueva camiseta del Al-Nassr

Posteriormente, el sábado siguiente, la reaparición del exgoleador del Real Madrid se daría en la Saudi Pro League ante Al-Fateh.

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y la Liga, podrían llevar al lusitano a salir muy pronto de la competición árabe y probar suerte en otra liga del mundo.