Cristiano Ronaldo, fuera de la convocatoria en plena pelea por el título

Héctor Cantú

En plena pelea por el título de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ha quedado fuera de la convocatoria con el Al-Nassr para su partido ante el Al-Riyadh.

Ronaldo, quien habría tomado la decisión de no participar en este partido como muestra de rechazo a las políticas económicas y de las desigualdades en las finanzas dentro de la liga, habría perdido la posibilidad de recuperar el liderato en la zona de goleo.

Our XI. Trust the work. 🎯 pic.twitter.com/HSaorCEnA6 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 2, 2026

El movimiento y la contratación de Karim Benzema por el Al-Hilal para este mismo torneo, habría sido el detonador de las molestias de CR7, por lo que no participó en un duelo vital para las aspiraciones del su club amarillo.

La situación crítica se da en la pelea por el título, pues el Al-Nassr marcha en la segunda posición de la tabla general por detrás del Al-Hilal, quien le supera por dos unidades.

Este es el primer partido de la temporada en la Saudi Pro League en el que Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria.