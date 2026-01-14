Redacción FOX Deportes
Cristiano Ronaldo necesita un gol menos para llegar a los 1000
CR7 anotó contra Damac y 40 goles lo separan de su objetivo
Cristiano Ronaldo sigue recortando la distancia y los mil goles están cada partido más cerca luego de marcar en el triunfo de Al-Nassr ante Damac en la jornada 17 de la Saudi Pro League.
La cuenta de CR7 va en 960 dianas desde su debut como profesional y 40 tantos lo separan del objetivo que se propuso en los últimos años de su carrera y con el gol de esta noche suma 16 en 16 compromisos esta temporda en el futbol local.
El capitán de Al-Nassr recibió un pase filtrado dentro del área y remató de media vuelta para marcar el 2-0 de ‘Los Caballeros de Najd’ a los 50 minutos. El resultado final fue 2-1 tras el tanto de Jamal Harkass al 68.
Cristiano Ronaldo tiene contrato con Al-Nassr hasta 2027 y parece que solo es cuestión de tiempo para que llegue a los 1000 goles porque no baja el ritmo.
