Cristiano Ronaldo necesita un gol menos para llegar a los 1000

Cristiano Ronaldo sigue recortando la distancia y los mil goles están cada partido más cerca luego de marcar en el triunfo de Al-Nassr ante Damac en la jornada 17 de la Saudi Pro League.

La cuenta de CR7 va en 960 dianas desde su debut como profesional y 40 tantos lo separan del objetivo que se propuso en los últimos años de su carrera y con el gol de esta noche suma 16 en 16 compromisos esta temporda en el futbol local.

El capitán de Al-Nassr recibió un pase filtrado dentro del área y remató de media vuelta para marcar el 2-0 de ‘Los Caballeros de Najd’ a los 50 minutos. El resultado final fue 2-1 tras el tanto de Jamal Harkass al 68.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Al-Nassr hasta 2027 y parece que solo es cuestión de tiempo para que llegue a los 1000 goles porque no baja el ritmo.