Otra tarde amarga para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha vuelto a vivir una tarde amarga con el Al-Nassr luego de la derrota sufrida por 3-1 ante el Al-Hilal en uno de los duelos más importantes del futbol saudí.

Lo que debió ser una fiesta para el lusitano por haber llegado a 959 goles en su carrera profesional, terminó con un balde de agua fría luego de que el equipo amarillo se viera remontado por el equipo que sigue mandando en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo fue el encargado de abrir el tanteador a minutos de que terminara la primera mitad. CR7 apareció dentro del área y luego de un pase perfecto terminó definiendo con potencia.

Pero las mieles del gol y de la victoria se diluyeron en la segunda mitad. El Al-Hilal hizo uso de su poder ofensivo y gracias a una ejecución perfecta desde el manchón penal por conducto de Salem-Al Dawsari, empataron el marcador.

El punto de inflexión del encuentro se dio al minuto 61 con la expulsión del arquero Nawaf Al-Aqidi, quien agredió a un rival cuando el Al-Hilal intentaba apurar la reanudación del encuentro tras el tanto del empate.

Con ayuda del VAR, el guardameta fue enviado a los vestidores, dejando en inferioridad numérica a su equipo.

En menos de 15 minutos, el Al-Hilal definió el encuentro a su favor. Primero, con el tanto de Mohamed Kanno a 10 minutos del final, y luego con la anotación de Rubén Neves en el agregado, también desde el manchón penal.

Con este resultado, el Al-Hilal se mantiene en la cima de la Saudi Pro League con récord invicto de 12 victorias y dos empates.

El Al-Nassr se mantiene en la segunda posición a siete unidades del líder, luego de haber sufrido su tercer descalabro consecutivo.