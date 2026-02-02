Al-Nassr, nuevo líder y sin Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

El Al-Nassr se ha convertido en el nuevo líder de la Saudi Pro League luego de vencer por 1-0 al Al Riyadh en la jornada 19.

En un partido que estuvo enmarcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien se bajó de la convocatoria a modo de reclamo, el equipo amarillo logró escalar hasta la primera posición gracias a una gran actuación de su referente Sadio Mané.

Mané, flamante campeón de la Copa Africana de Naciones fue el encargado de marcar el gol que a la postre le daría los tres puntos al equipo amarillo.

Un pase preciso de Joao Félix dejó al senegalés frente al arco, quien no dudó en golpear la pelota de aire para marcar y adelantar al equipo visitante.

Mané, capitán en la ausencia de Cristiano Ronaldo, marcó su quinto gol de la temporada en la Saudi Pro League para terminar con una sequía de goles que arrastraba desde noviembre del año pasado.

Aunque el Al-Nassr intentó aumentar la diferencia, el cuadro de casa logró contener al equipo de CR7 que se presentó a esta jornada con algunas otras ausencias.

¿DEBÍA MARCARSE PENAL? 🤔 Derribaron a Sadio Mané dentro del área, el VAR llamó al árbitro y... 👀 #SPLenFOX pic.twitter.com/DPRfJ1RVTH — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 2, 2026

En el tiempo agregado, Mané fue derribado dentro del área por un rival, pero el árbitro decidió no sentenciar el penal, de manera polémica, luego de revisarla en el sistema de videoarbitraje.

Con este resultado el Al-Nassr es líder temporada de la Saudi Pro League con 46 unidades y esperará lo que suceda con el Al Hilal, para saber si se queda con la posición de honor o se mantendrá en la lucha por el título por una jornada más.