La Saudi Pro League tocará la puerta de Ousmane Dembélé

El futbol de Arabia Saudita buscaría llevarse al Balón de Oro

Paris Saint-Germain comenzó las pláticas para renovar el contrato de Ousmane Dembélé que es válido hasta 2028 y las negociaciones están en su etapa inicial, sin embargo, como era de esperarse, el futbol de Arabia Saudita entraría en juego con una oferta atractiva para club y otra millonaria para el francés.

El objetivo del futbol árabe es tener a los mejores futbolistas del mundo jugando en su liga, pero la constelación no está completa, falta el actual Balón de Oro quien se ha convertido en el principal deseo y no se escatimará en recursos para intentar su fichaje.

Sky Sports versión Reino Unido señala que Arabia Saudita podría acometer su fichaje “después del Mundial” con una oferta para PSG cercana a los 100 millones de euros y uno de los mejores contratos en el futbol saudí para el atacante de 28 años.

Dembélé podría terminar en el Al-Ittihad, Al-Hilal, Ah-Ahli o Al-Nassr que son los clubes que pertenecen al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, los que más figuras tienen en su plantilla y los que pelean por el título de liga.

