Paris Saint-Germain condiciona la renovación de Ousmane Dembélé

Oscar Sandoval

Ousmane Dembélé fue la apuesta de la directiva de Paris Saint-Germain luego de la salida de Kylian Mbappé, el resultado le dio la razón porque el delantero se convirtió en pieza clave en el triplete y en Balón de Oro.

‘Mosquito’ tiene contrato con el conjunto parisino hasta 2028, pero las negociaciones para extenderlo comenzaron y desde el club mandaron un mensaje claro ante las posibles pretensiones salariales del francés.

El presidente Nasser Al Khelaïfi señaló en una entrevista a Canal + que “tenemos un límite salarial, nadie está por encima del club. Todos lo saben y todos deben respetarlo”, aceptó que “Dembélé es una leyenda”, sin embargo, sobrepuso que “el club es lo más importante”.

La prensa francesa apunta que la intención del atacante de 28 años sería pedir una cantidad de “60 millones de euros por temporada”, una cifra que la directiva de PSG intentaría negociar durante los próximos meses con el tiempo jugando a su favor debido a la vigencia de dos años del actual contrato.