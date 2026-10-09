Los 1,000 goles de Cristiano Ronaldo podrían estar más lejos de lo esperado

Héctor Cantú

a cifra mágica de los 1,000 goles está cada vez más cerca para Cristiano Ronaldo, quien volvió a marcar con el Al-Nassr, ahora en la fase de grupos de la Champions League de Asia.

Tras superar el trago amargo que vivió recientemente con la Selección Portuguesa, el delantero regresó al futbol saudí y contribuyó a la primera victoria de su equipo en el torneo, después de un debut estrepitoso en el que cayó goleado 4-0.

سيـد الأرقـام لا يغيب أبدًا ? pic.twitter.com/ZXIx2U2dLW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 12, 2026

Cristiano marcó el segundo tanto del Al-Nassr en la victoria 3-1 sobre el FK Neftchi Fergana. Con esta anotación, el portugués llegó a 981 goles en su carrera y quedó a solo 19 de alcanzar la histórica cifra de los 1,000.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid podría no alcanzar esa marca antes de que termine 2026, de acuerdo con su promedio goleador en lo que va de la temporada.

Ronaldo registra un gol cada 139 minutos, por lo que, de mantener ese ritmo y disputar los minutos previstos en los 15 partidos restantes, marcaría aproximadamente nueve tantos más antes de finalizar el año.

ما ينكر أفضالك سوى ناكر جميـل يا ديرةٍ ضمّت العالم تحت ظلالها ?? https://t.co/2IdJPpZwbM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 12, 2026

Es decir, que para alcanzar los 1,000 goles, Cristiano Ronaldo necesitaría disputar aproximadamente 30 partidos completos si mantiene su promedio goleador actual y si juega todos los partidos completos.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr volverán a la actividad el jueves, cuando enfrenten al Al-Ahli Saudi en una nueva jornada de la Saudi Pro League.