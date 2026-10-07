Redacción FOX Deportes
Cristiano Ronaldo reconoce el legado de Lionel Messi con Argentina
El portugués dedicó un mensaje a su histórico rival tras su retiro.
Lionel Messi recibió numerosos mensajes tras despedirse de la Selección Argentina, pero uno destacó especialmente: el de Cristiano Ronaldo, su gran rival durante más de una década.
El portugués, quien enfrentó en dos ocasiones a Messi a nivel de selecciones (ambas en partidos amistosos), dedicó unas palabras al ‘10’:
“Leo, tantos defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”.
Messi cerró su etapa con la ‘Albiceleste’ después de 208 partidos, 126 goles y 67 asistencias. En 21 años con la Selección Argentina conquistó una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT