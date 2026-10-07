Un discurso estremecedor, el último regalo de Lionel Messi a Argentina

Enrique Gómez

Lo hizo todo con Argentina, pero le faltaba algo y en su última noche como seleccionado lo consiguió. Como un verdadero predicador, Lionel Messi agradeció y se despidió de su gente de forma legendaria.

¿Hay algo que no haga bien este hombre? Nadie lo esperaba y en realidad, nadie lo pedía, pero por un momento, el mejor jugador de todos los tiempos dejó de lado esa timidez tan suya, tomó el micrófono y por varios minutos se dedicó a estremecer al Estadio Monumental con sus palabras.

“Estoy hablando más que nunca”, dijo casi al final de su discurso. Sí, incluso imprimió un poco de humor para liberar al público y a sus compañeros del ataque de llanto que los aprisionaba.

Jugando como el mejor del mundo, Lionel Messi se despidió de Argentina Argentina venció 3-0 a Benín con las últimas asistencias y el último gol de la ‘Pulga’

“Es difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, comenzó diciendo Messi, quien después de los aplausos del público se soltó y dio una alocución inolvidable.

Las frases que dejó Lionel Messi tras el partidazo que dio contra Benín:

“Fue un orgullo para mí defender esta camiseta por casi 20 años. Nunca dejé de pelear de luchar, de querer estar aquí. No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que quisiera venir siempre porque jugar con la Selección Argentina es lo más hermoso que puede pasar”, continuó.

“Pero siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado por todo lo que viví, tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros y llegamos con lo justo a la final. La peleamos con todo y dejamos todo por esta camiseta”, agregó ‘Leo’ respecto a la final del Mundial 2026 que perdió 1-0 contra España.

#AD10S ?



⚽️ #Argentina ?? 3 ? Benín ?? 0



?️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre ? pic.twitter.com/gN10KPICGY — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

“Es el día más triste de mi carrera porque digo adiós a la selección. Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar con ustedes (afición), bancando a estos chicos a la Selección de Argentina. Siempre unidos”, admitió Messi rodeado por todos sus compañeros.

“Estoy hablando más que nunca. Los quiero, los voy a extrañar, estoy orgulloso de ser argentino, de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias”, concluyó el mítico ‘10’.

Este discurso totalmente inesperado e increíblemente emotivo fue el último regalo que Messi le dio al público argentino, el hito que no le hacía falta, pero que igual entregó. Con la gloria brindada en la cancha y 21 años de la mejor carrera era suficiente, pero, como siempre, Leo no se conformó.