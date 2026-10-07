Lionel Messi, nuevo doctor honorífico de la Universidad de Buenos Aires

EFE

Lionel Messi recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un acto celebrado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, horas antes de su último partido con la selección.

"Nunca me imaginé esto, poder tener una cosa así, algo que no tiene nada que ver, o sí, relacionado con el fútbol, con todo lo que yo hice en el deporte. Es un orgullo para mí poder haberlo recibido, poder decir que soy un doctor honorífico. Así que muchas gracias", dijo el jugador en un breve discurso que dio durante el acto.

Messi reconoció, además, que los nervios por su despedida de la selección aumentan a medida que se acerca el partido ante Benín, a partir de las 20:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio Monumental.

"Es un día muy especial para mí, que sé que va a ser difícil, que voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo pero bueno, a medida que se va acercando el momento del partido se va complicando un poquito más y empezarlo de esta manera con este reconocimiento lo hace mucho más especial también", dijo el capitán argentino.

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



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El delantero recibió la medalla y el diploma de manos del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, en una ceremonia de la que también participó el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.

Durante el acto, Yacobitti destacó la historia de "talento, esfuerzo y superación" del futbolista y le dio la bienvenida a la universidad pública: "Bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi".

La distinción, aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, reconoce su trayectoria deportiva y sus valores de "excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético", así como su compromiso con la representación nacional.

El delantero anunció su retiro de la Selección de Argentina el 31 de agosto pasado en una carta que publicó a través de redes sociales.

En su carrera con la camiseta albiceleste, el delantero jugó 207 partidos y convirtió 125 goles, cifras que lo ponen al tope histórico de los futbolistas argentinos.