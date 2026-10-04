Los récords que deja Lionel Messi con la Selección Argentina

Redacción FOX Deportes

Máximo goleador, futbolista con más partidos y dueño de buena parte de los principales registros con Argentina: Lionel Messi cierra más de dos décadas con la ‘Albiceleste’ con una colección de récords que también se extiende a la Copa del Mundo, la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

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Antes de su partido de despedida ante Benín en Buenos Aires, el astro rosarino acumula 207 encuentros, 125 goles y 68 asistencias desde aquel accidentado debut ante Hungría en agosto de 2005, cuando fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar al campo.

Ningún futbolista vistió tantas veces la camiseta de la Selección Argentina ni marcó tantos goles. Messi aventaja ampliamente en la tabla de goleadores a Gabriel Batistuta, segundo con 54, y triplica los 41 de Sergio ‘Kun’ Agüero, tercero en la clasificación.

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En 2026, el delantero de 39 años del Inter Miami también se convirtió en el futbolista más veterano en marcar un gol con la Selección Argentina, superando al legendario Ángel Labruna.

Messi tuvo minutos en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, una cifra que comparte con Cristiano Ronaldo.

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Nadie, en cambio, disputó tantos partidos mundialistas como el argentino, que acumula 34 y supera los 27 de Cristiano Ronaldo y los 25 del alemán Lothar Matthäus. También encabeza la clasificación histórica de victorias en la competición con 23, seis más que Kylian Mbappé y Miroslav Klose.

La Copa América es otro territorio dominado estadísticamente por Messi, quien disputó siete ediciones entre Venezuela 2007 y Estados Unidos 2024.

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Sus 39 encuentros lo convierten en el futbolista con más presencias en la historia del torneo, por delante del chileno Sergio Livingstone, con 34, y del brasileño Zizinho, con 33.

Las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo tampoco escaparon al dominio estadístico de Messi. El capitán argentino cerró su participación con 36 goles en 72 encuentros y es el máximo goleador histórico de las eliminatorias de Conmebol, con siete tantos de ventaja sobre el uruguayo Luis Suárez.