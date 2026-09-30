¿Quién es Benín? El inesperado último rival de Lionel Messi con Argentina

Héctor Cantú

Comienza la cuenta regresiva para el que será el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina.

‘La Pulga’ disputará su partido número 208 con la ‘Albiceleste’ y será la quinta ocasión en la que vea minutos en un duelo amistoso ante un rival africano.

Benín, miembro de la Confederación Africana de Futbol, disputará ante Argentina su partido amistoso número 145 en la historia. En este tipo de encuentros nunca se ha enfrentado a un rival del continente americano.

La escuadra francófona, ubicada en la posición 93 del ranking de la FIFA, llega a este compromiso luego de ganar 2-1 en la ronda preliminar de la Copa Africana de Naciones 2027.

El balance de los ‘Guepardos’ en partidos amistosos, en los que mayoritariamente han enfrentado a rivales africanos, es de 29 victorias, 37 empates y 78 derrotas. En esos encuentros han marcado 134 goles y recibido 267.

El resultado más reciente de Benín en un amistoso fue una goleada de 5-1 ante Togo en junio. En ese partido vieron minutos dos de los futbolistas con más participaciones con la selección: Jodel Dossou y Steve Mounié.

Rumbo a la última Copa del Mundo, Benín disputó 10 partidos eliminatorios, en los que consiguió cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Su mejor resultado en un torneo internacional se mantiene como el conseguido en la Copa Africana de Naciones 2019, celebrada en Egipto.

Lionel Messi, quien persigue la marca de mil goles en su carrera, intentará marcarle por séptima ocasión a un rival africano en su carrera con la Albiceleste, luego de haberle anotado a Argelia en dos ocasiones, Nigeria, Angola, Zambia, Cabo Verde y Egipto.