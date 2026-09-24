El último examen de Lionel Messi antes del adiós con Argentina

Héctor Cantú

Lionel Messi tendrá un último examen en la MLS antes de despedirse definitivamente de la Selección Argentina.

El argentino será titular con Inter Miami ante Columbus Crew, en el segundo enfrentamiento entre ambos equipos durante la temporada 2026.

El conjunto de Florida necesita una victoria después de hilar cuatro empates, una racha que lo hizo caer hasta la tercera posición de la Conferencia Este.

El gol 1️⃣0️⃣1️⃣ de Leo Messi vistiendo la camiseta de @InterMiamiCF.



Golazo del ??? desde tiro libre: disparo contundente con curva/efecto incluido. pic.twitter.com/UDUWwPyn14 — MLS Español (@MLSes) September 20, 2026

Inter Miami también tiene cuentas pendientes ante Columbus Crew, al que no ha podido vencer en la MLS desde 2022. Su triunfo más reciente en los últimos 10 enfrentamientos llegó en 2024, en los octavos de final de la Leagues Cup.

Messi suma ocho partidos consecutivos colaborando con gol o asistencia y buscará volver a marcar ante Columbus Crew para continuar su camino hacia los 1,000 goles en su carrera. Además, es el máximo anotador de esta rivalidad con cinco tantos.

Para la eternidad: Los 10 partidos inolvidables de Lionel Messi con Argentina

El argentino reportará con la Selección Argentina durante los primeros días de octubre, aunque no está considerado para tener minutos ante Bolivia y Burkina Faso.

Su partido de despedida ante Benín se disputará el martes 6 de octubre en el Estadio Monumental.