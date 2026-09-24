De rival a admirador: Morgan Rogers se rinde ante Lionel Messi

Héctor Cantú

Lionel Messi sigue ganando adeptos en el gremio del futbol profesional luego de que Morgan Rogers se uniera a su ‘clan’ de admiradores tras haberlo enfrentado en el Mundial 2026.

En entrevista para el canal oficial del Chelsea, Rogers se confesó un absoluto seguidor de Cristiano Ronaldo, una postura que cambió luego de haber enfrentado a Argentina en los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo.

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“Ronaldo (Cristiano) personalmente es mi favorito, pero jugué contra Messi en el Mundial y con 39 años no lo podía creer. No puedo imaginar cómo era en su prime, nada que pudieras hacer. Es imposible porque lo fue . Prácticamente no había nada que pudieras hacer en ese partido”, declaró.

Aquel partido terminó siendo el penúltimo encuentro oficial en la carrera de Messi, algo que le da mucho más valor a lo que vivió Morgan Rogers en aquella tarde de la Copa del Mundo.

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“Acaba de retirarse del futbol mundial y ese fue su penúltimo partido. Así que imagina lo que estaba haciendo”, agregó.

Lionel Messi está dentro de la lista de 30 candidatos finales a ganar el Ballon d’Or, un premio que redondearía una temporada redonda en la que fue campeón con el Inter Miami, campeón de goleo y llevó a Argentina hasta la final de la Copa del Mundo.