Cruz Azul, la víctima perfecta; Lionel Messi llegó a 100 goles

Héctor Cantú

Lionel Messi sigue escribiendo historia pura y el partido final de la Campeones Cup no ha sido la excepción.

El delantero argentino ha marcado el primer tanto del partido con un cabezazo certero en el que le ganó el salto y la marcación a los defensas centrales de Cruz Azul.

MESSI HEADS IT IN! ?



Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

Esta anotación es la número 100 de ‘La Pulga’ con el Inter Miami en todas las competiciones y el segundo que marca con Las Garzas en una final.

Cruz Azul ya había sido ‘víctima’ de Leo en el pasado. Messi le anotó en la Leagues Cup de tiro libre al equipo mexicano para darle la victoria al cuadro de la Florida.

Con este gol, Lionel Messi llega a 923 goles en su carrera y acorta distancias con el objetivo soñado de alcanzar las mil anotaciones.