Empate en la guerra entre Robert Lewandowski y Lionel Messi

Héctor Cantú

Chicago Fire e Inter Miami dividieron puntos luego de empatar 1-1 en el duelo que por primera vez puso frente a frente a Robert Lewandowski y Lionel Messi en la MLS.

Frente a más de 63 mil aficionados en el Soldier Field, ambas estrellas intentaron ser el detonante que permitiera a sus respectivos equipos quedarse con los tres puntos en disputa.

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El polaco, exgoleador del Barcelona, fue el encargado de inaugurar el marcador con un espectacular remate dentro del área rival.

Inter Miami, obligado a reaccionar, se lanzó al frente en busca del gol del empate.

La anotación llegó recién iniciado el complemento. A los dos minutos, Casemiro, nuevo refuerzo de Inter Miami, remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Lionel Messi para enviar la pelota al fondo de las redes.

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En los minutos finales, Germán Berterame tuvo en sus botines la oportunidad de marcar el gol de la victoria, pero su disparo salió desviado del arco defendido por Chris Brady.

Este fue el tercer empate de Inter Miami en sus últimos cinco partidos, resultado que lo dejó a nueve puntos de Nashville SC, líder de la Conferencia del Este.