Lionel Messi, a 69 goles de la marca de los 1000

Héctor Cantú

La carrera de Lionel Messi por alcanzar los mil goles en su trayectoria continúa a paso veloz luego de que el argentino volviera a marcar en su último compromiso.

Aunque el Inter Miami perdió el partido en los últimos minutos ante Columbus Crew, Leo volvió a dejar su huella con un golazo de tiro libre que se convirtió en uno de los mejores de la jornada.

Con este gol, Leo superó los 930 goles y quedó a 69 tantos de alcanzar la cifra mágica, misma que podría incrementar en su partido de despedida con la Selección Argentina ante Benín.

Con la anotación lograda ante Columbus Crew, Lionel Messi se mantiene como líder absoluto en la carrera por la Bota de Oro en la MLS, con 21 tantos, tres más que su más cercano perseguidor, Petar Musa (FC Dallas).

FREE KICK MAGIC FROM LEO. ?✨ pic.twitter.com/s6gT7fDFki — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

'La Pulga' quien ha marcado gol en los tres últimos partidos de la temporada, tendrá 7 partidos más en el ciclo regular antes de que inicie el camino por el título que hasta hoy ostenta el equipo de la Florida.