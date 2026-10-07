Jugando como el mejor del mundo, Lionel Messi se despidió de Argentina

Enrique Gómez

Tan incomparable es Lionel Messi y tan insuperable será su ausencia con la Selección Argentina que fue capaz de convertir una victoria por goleada en un verdadero plañidero.

En el último partido de Messi como seleccionado, Argentina venció 3-0 a Benín.

El partido celebrado en el Estadio Monumental no se sintió como una fiesta, las sensaciones se parecieron más a las de un funeral. Y tiene sentido, pues miles de personas se reunieron para ser testigos del final de la carrera de Messi con la Selección Argentina. La pérdida es irreparable.

#AD10S ?



⚽️ #Argentina ?? 3 ? Benín ?? 0



?️ Otro más. En su noche.



Quisiera que esto dure para siempre ? pic.twitter.com/gN10KPICGY — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Así fueron los goles de la victoria en Buenos Aires:

· 1-0 (48’): Tiro de esquina que llegó al área chica y Otamendi remató de aire

· 2-0 (61’): Pase corto para Nico Paz, quien después marcó un golazo fuera del área

· 3-0 (71’): Con un tiro penal cobrado hacia su izquierda, Messi selló el triunfo

Cómo lo van a extrañar... Doble asistencia de Lionel Messi en su despedida

Y aunque Leo se vio tan nervioso que incluso falló un par de ocasiones inmejorables frente al arco, los últimos 93 minutos de su carrera como seleccionado le alcanzaron para poner dos asistencias (la primera maravillosa para Otamendi y la segunda más bien estadística para Nico Paz) y convertir el último gol con el equipo de su país: el número 126 como seleccionado argentino.

El último partido de Messi con Argentina tenía que llegar en algún momento y sucedió después de 208 encuentros, de 68 asistencias, de dos Copas América y sobre todo, luego de la Copa del Mundo de Catar 2022 con la que se canonizó como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Terminó la era de Leo con la Selección Argentina. El adolescente que empezó a deslumbrar desde el 2005 cumplió con todas las expectativas y más. Incluso, fue figura en el último partido de su carrera.