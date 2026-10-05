Piden un homenaje serio y grande para Cristiano Ronaldo

Héctor Cantú

La polémica que generó Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de la Selección Portuguesa en plena Nations League continúa dando de qué hablar.

Ahora fue Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, quien pidió reconocer la trayectoria de Cristiano con el combinado nacional con un homenaje, pese a que el delantero no ha anunciado oficialmente su retiro internacional.

Dos años después, Cristiano Ronaldo volvió a 'comer banca'

“Debemos rendir homenaje a Cristiano Ronaldo. Está en la selección nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente incuestionable. Siempre formará parte de este grupo de trabajo mientras esté técnicamente capacitado”, declaró Proença a la televisión.

Las palabras del directivo cobran mayor relevancia al producirse días antes de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, quien tendrá un partido amistoso ante Benín.

En ausencia de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos fue el héroe de Portugal

Proença confió en que la situación de Cristiano con la Selección Portuguesa se resuelva pronto y aseguró que “se trata de un malentendido que se resolverá de manera interna”. Además, destacó que existe respeto mutuo entre el entrenador Jorge Jesus y el delantero.

Ronaldo únicamente tuvo actividad en el primer partido de esta Nations League, ante Gales. Posteriormente permaneció en la banca frente a Noruega y abandonó la concentración antes de los siguientes compromisos de Portugal.