Julián Quiñones es el nuevo líder de goleo en Arabia Saudita

Héctor Cantú

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, se convirtió en el nuevo líder de goleo de la Saudi Pro League, luego de despacharse con un doblete en el último partido disputado por su equipo.

Al Qadisiya se despachó con una goleada de 4-0 sobre el Al Riyadh que luego de la derrota quedó ubicado en a posición 16 de la clasificación general del futbol saudí.

Julian Quinones with a brace for Al Qadsiah today 🔥 pic.twitter.com/WVChMXqvFo — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 29, 2026

Quiñones marcó en los minutos finales del encuentro los dos tantos. Primero al 86 encontrando las redes luego de un centro por el costado izquierdo. El segundo, ya en el tiempo suplementario, también cerrando la pinza, ahora con un pase por el costado derecho.

Con su doblete, Quiñones llegó a 28 goles, convirtiéndose en líder único en la batalla por la Bota de Oro y dejando en la segunda posición de Ivan Tooney con un gol menos.

Este es su sexto doblete en la campaña a la que aún le quedan cuatro partidos por disputarse en la fase regular antes de definir al campeón y al máximo anotador del presente ciclo.