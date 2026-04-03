Julián Quiñones ya es líder de goleo en Arabia Saudita

Héctor Cantú

Julián Quiñones se ha convertido en líder de goleo en la Saudi Pro League luego de marcar un doblete en su último partido.

Aunque el resultado del encuentro dejó un sabor amargo en Quiñones y sus compañeros luego de la derrota 3-2 del Al Qadisiya ante el Al-Ettifaq, los dos goles del mexicano permitieron hacer más decorosa la derrota.

Quiñones llegó así a 26 goles, cifra con la que empató la marca de Ivan Toney para quedar, ambos, en el liderato de goleo compartido y a tres goles de distancia de Cristiano Ronaldo, el tercer lugar en esta carrera.

La derrota del equipo rojo puso fin a una racha de 17 partidos consecutivas sin derrota en un encuentro donde el visitante sufrió las expulsiones de Mohammed Aboulshamat y Gastón Álvarez.

La alegría de Julián Quiñones por estar vistiendo los colores de México

Este resultado deja al Ql Qadisiya en la cuarta posición de la Saudi Pro League, a 10 puntos del Al-Nassr, líder de la competición con 70 puntos.

Julián Quiñones intentará hacerse del liderato de goleo en solitario el próximo jueves, cuando Al-Qadisiya se mida al Damac en el inicio de la jornada 28 de 34 de la temporada.