Cristiano y el Al-Nassr, con el liderato en la mano

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr tienen la posibilidad de quedarse con el liderato de la Saudi Pro League, siempre y cuando sean capaces de llevarse los tres puntos ante el Al-Najma SC.

El empate del Al-Hilal ha enviado al equipo azul hasta la tercera posición, dejando libre el camino para que CR7 y el resto de la plantilla amarilla se hagan del liderato de la competición.

El Al-Nassr fue líder de la Saudi Pro League durante las 12 primeras jornadas, antes de desplomarse y caer hasta la quinta posición.

Doce jornadas después, el equipo amarillo puede volver al primer sitio del torneo doméstico si suma tres puntos en disputa.

Hasta el momento, el Al-Nassr suma ocho victorias consecutivas ante el Al-Najma, equipo al que Cristiano Ronaldo no le ha marcado gol todavía.

Cristiano Ronaldo se mantiene en la tercera posición en la lista de goleo a tres tantos de distancia de Ivan Toney, líder momentáneo en la carrera por la Bota de Oro.