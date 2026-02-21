Publicación: miércoles 25 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Cristiano y el Al-Nassr, con el liderato en la mano

El equipo amarillo podría escalar hasta la posición de honor en la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr tienen la posibilidad de quedarse con el liderato de la Saudi Pro League, siempre y cuando sean capaces de llevarse los tres puntos ante el Al-Najma SC.

El empate del Al-Hilal ha enviado al equipo azul hasta la tercera posición, dejando libre el camino para que CR7 y el resto de la plantilla amarilla se hagan del liderato de la competición.

Con Cristiano Ronaldo todo se ve mejor; así la nueva camiseta del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo y compañía modelando la nueva camiseta del Al-Nassr.
El club cambió de marca para esta temporada (2024/25).
La camiseta es de un amarillo intenso y los detalles en azul corresponden a los patrones de temporada de la marca alemana.
Así el nuevo jersey del Al-Nassr de CR7.
Así el nuevo jersey del Al-Nassr de CR7.
Así el nuevo jersey del Al-Nassr de CR7.

El Al-Nassr fue líder de la Saudi Pro League durante las 12 primeras jornadas, antes de desplomarse y caer hasta la quinta posición.

Doce jornadas después, el equipo amarillo puede volver al primer sitio del torneo doméstico si suma tres puntos en disputa.

Hasta el momento, el Al-Nassr suma ocho victorias consecutivas ante el Al-Najma, equipo al que Cristiano Ronaldo no le ha marcado gol todavía.

Cristiano Ronaldo se mantiene en la tercera posición en la lista de goleo a tres tantos de distancia de Ivan Toney, líder momentáneo en la carrera por la Bota de Oro.

