Publicación: miércoles 4 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo se prepara para volver

El goleador terminará su 'huelga de juego' luego de perderse el último partido

La inactividad de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr ha llegado a su final luego de que el delantero lusitano se uniera a los entrenamientos de cara a su próximo partido.

Luego de haberse quedado fuera de la última convocatoria del equipo amarillo a manera de protesta por la transferencia de Karim Benzema al Al-Hilal, el internacional prepara su regreso a las canchas.

El objetivo de Cristiano es claro: ayudar a su equipo a hacerse del liderato que hoy pertenece al Al-Hilal, y segundo, continuar con su trabajo goleador para ganar la Bota de Oro y de paso acercarse a los mil goles en su carrera.

El Al-Nassr volverá a la actividad de la Saudi Pro League el próximo viernes, cuando se enfrente al Al-Ittihad, con la posibilidad latente de hacerse del liderato del campeonato luego de los tres empates consecutivos del Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo llegó a 950 goles en un nuevo triunfo de Al-Nassr

Cristiano anotó en la victoria 2-0 de Al-Nassr

