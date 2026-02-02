Cristiano Ronaldo se prepara para volver

Héctor Cantú

La inactividad de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr ha llegado a su final luego de que el delantero lusitano se uniera a los entrenamientos de cara a su próximo partido.

Luego de haberse quedado fuera de la última convocatoria del equipo amarillo a manera de protesta por la transferencia de Karim Benzema al Al-Hilal, el internacional prepara su regreso a las canchas.

El objetivo de Cristiano es claro: ayudar a su equipo a hacerse del liderato que hoy pertenece al Al-Hilal, y segundo, continuar con su trabajo goleador para ganar la Bota de Oro y de paso acercarse a los mil goles en su carrera.

El Al-Nassr volverá a la actividad de la Saudi Pro League el próximo viernes, cuando se enfrente al Al-Ittihad, con la posibilidad latente de hacerse del liderato del campeonato luego de los tres empates consecutivos del Al-Hilal.