Cristiano Ronaldo se va en blanco en la victoria del Al-Nassr

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo no pudo acortar la distancia a los mil goles en su carrera profesional en una jornada más dentro de la Saudi Pro League.

Aunque el Al-Nassr se llevó la victoria, el sabor resultó amargo para el equipo amarillo que, a pesar de que tocó la puerta rival en constantes oportunidades, no pudo perforar el arco contrario.

¡CR7 PIDE PENAL! 🚨 Falta dentro del área sobre Cristiano Ronaldo pero estaba en fuera de lugar y el VAR lo confirmó. #SPLenFOX pic.twitter.com/TYgiiQlYne — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 26, 2026

La anotación que le dio el triunfo al cuadro amarillo fue gracias a un autogol a balón parado en el que Cristiano Ronaldo vio pasar la pelota antes de anidarse en el fondo de las redes.

Aunque el lusitano tuvo una participación activa y buscó marcar, por todos los medios, no hubo fortuna para el goleador que se quedó con 960 goles en su carrera profesional.

La jugada más polémica del encuentro se dio en la segunda mitad, cuando CR7 fue derribado dentro del área. Sin embargo, con ayuda del VAR se determinó la existencia de un fuera de lugar previo a que Cristiano cayera, por lo que no se marcó la pena máxima.

A pesar de haber sumado tres unidades, el Al-Nassr se mantiene en la segunda posición de la Saudi Pro League con 40 puntos, cinco unidades menos que el líder de la competición, el Al-Hilal.

¡GANÓ EL EQUIPO DE CR7! 💪 Importante triunfo en casa para trepar al segundo lugar de la tabla de posiciones. 🥳 #SPLenFOX pic.twitter.com/aLfm61HHxO — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 26, 2026

Este es apenas el tercer partido de la temporada en el que Cristiano Ronaldo no pudo hacerse presente en el tanteador. Antes, se fue en blanco ante el Al-Kholood y el Al-Ahli.

Luego de irse sin anotaciones, Cristiano Ronaldo se mantiene empatado en la carrera por la bota de oro con el mexicano Julián Quiñones con 16 tantos.