Un gol de último minuto pone a temblar al Arsenal

El Arsenal se mantiene en el liderato de la Premier League, pero se ha dejado puntos por demás valiosos luego de empatar 2-2 con el Wolverhampton.

Los Gunners, vivieron minuitos finales de pesadilla, luego de que un autogol les arrebatara dos puntos que les hubieran permitido mantener una ventaja amplia sobre el Manchester City.

Bukayo Saka opens the scoring inside five minutes at Molineux!



Making his mark in the no. 10 position... 🔥

Bukayo Saka fue el encargado de inaugurar el tanteador a los 5 minutos del partido con un remate de cabeza sin mayor complicación. Solo necesitó impactar la pelota dentro del área chica para enviarla al fondo de las redes.

A los lobos les costó mucho trabajo encontrarse sobre el terreno de juego. Fue casi al final de la primera mitad cuando encontraron un disparo que se fue lejano del arco defendido por David Raya.

After VAR check, Piero Hincapié has his first goal for the Gunners! 👏

En la segunda mitad, Piero Hincapié aumentó la diferencia para el Arsenal a pesar de que la anotación fue revisada de manera milimétrica con el VAR.

La distancia parecía ser suficiente para que ‘los Gunners’ se embolsaran los tres puntos y sellaran así su victoria 18 del campeonato.

A moment of sheer BRILLIANCE from Hugo Bueno! 🚀

Los ‘Wolves’ recortaron distancias con un disparo soberbio de Hugo Bueno a media hora del final, sin embargo, la anotación no fue suficiente para generar el impuls necesario que llevara a los de casa a emparejar el encuentro.

La sonrisa se borró en el tiempo suplementario, cuando un autogol de Riccardo Calafiori permitiera que ambos equipos dividieran unidades.

Este resultado deja al Arsenal con 5 puntos de distancia sobre el Manchester City, su principal perseguidor, quien ahora tiene un partido menos en su historial y que se pone a tiro de piedra para arrebatarle la posición de honor.