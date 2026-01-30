Arsenal puede con la presión y sigue líder en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 4-0 a Leeds para mantener en su poder el liderato de la Premier League, se repuso de la caída ante Manchester United y marcó territorio con Manchester City y Aston Villa que deberán seguir esperando un error de los ‘Gunners’ para recortar distancias.

A COMMANDING PERFORMANCE ON THE ROAD ✊ pic.twitter.com/aJIihFLzwb — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2026

La derrota ante el United dejó a Arsenal en una situación comprometida con el City y el Villa a cuatro puntos, pero salió a flote con una actuación convincente ante Leeds al que superó con una dosis de buen futbol y con el balón parado como aliado.

Al conjunto londinense le costó media hora encontrar como hacerle daño a los ‘Whites’, pero una vez que abrió el marcador con un cabezazo de Martín Zubimendi se adueñó del compromiso.

Arsenal aumentó la ventaja a los 38 minutos con un gol olímpico de Noni Madueke que oficialmente se le apuntó a Karl Darlow y mantuvo el control ante los visitantes que buscaron reaccionar en la segunda mitad con los cambios, pero no pudieron porque su rival defendió y fue certero.

Viktor Gyökeres y Gabriel Jesus cerraron la cuenta y aseguraron los tres puntos para los ‘Gunners’ que están a 14 jornadas de terminar con una sequía de 22 años.