Arsenal es candidato a todo y suspira por el triplete

Oscar Sandoval

Ya lo dijo Pep Guardiola, Arsenal “es el mejor equipo del mundo actualmente” y no es solo una opinión porque en el análisis profundo, el equipo londinense tiene todas las papeletas para ser el favorito en cada una de las competencias en las que participa.

Arsenal puede romper una sequía de 22 años de forma histórica y memorable, tres subcampeonatos de liga consecutivos no terminaron con la ilusión y por el contrario, sigue insistiendo gracias a Mikel Arteta quien ha reforzado al equipo con el afán de competir y esta temporada puede ser la buena.

Los ‘Gunners’ son líderes de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre Manchester City y Aston Villa, suma 15 victorias, tres empates y tres derrotas. Además cuenta con la segunda mejor ofensiva del campeonato con 42 goles y la mejor defensiva con 17 goles recibidos en 23 jornadas, la clave será ganar los duelos directos.

Just four points separates the top three after Matchweek 23 🍿 pic.twitter.com/y1uFT1VROE — Premier League (@premierleague) January 26, 2026

En la Liga de Campeones es candidato luego de su paso perfecto tras siete jornadas en las que ha marcado 20 tantos y encajado 2. En la fase de liga derrotó a Atlético de Madrid, Bayern Munich e Inter y clasificó a octavos de final antes tiempo, es decir, es el mejor equipo de la competencia y así lo refleja la tabla de posiciones.

Arsenal tiene una deuda en la FA Cup luego de cinco temporadas sin superar la barrera de la cuarta ronda, este año su rival en dicha instancia será Wigan y si avanza, a partir de los octavos de final nadie querrá ser su rival en un partido de eliminación directa.