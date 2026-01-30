Redacción FOX Deportes
República Dominicana fortalece su arsenal: ahora será Manny Machado
El tercera base de los Padres confirmó su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol
La Selección de República Dominicana confirmó la presencia de Manny Machado para el Clásico Mundial de Béisbol, un refuerzo de peso para el conjunto quisqueyano.
El antesalista de los San Diego Padres volverá a representar a su país en el máximo escaparate internacional. Su anuncio ratifica el compromiso de una de las grandes figuras de Grandes Ligas con el proyecto dominicano. La noticia elevó de inmediato las expectativas rumbo al torneo.
Machado se suma a una lista de estrellas dominicanas que ya han confirmado su participación en el Clásico. Juan Soto, una de las principales figuras ofensivas del béisbol actual, encabeza ese grupo de nombres de alto impacto.
A ellos se agregan talentos como Fernando Tatis Jr. y Elly De La Cruz, quienes han manifestado su intención de vestir la franela nacional. El poder ofensivo luce, desde ahora, como uno de los más temidos del torneo.
El roster dominicano también empieza a mostrar profundidad con jugadores jóvenes y consolidados. Jeremy Peña, pieza clave en el cuadro interior, ya está contemplado dentro del proyecto.
A su vez, nombres como Junior Caminero y Geraldo Perdomo refuerzan la versatilidad defensiva del equipo. La combinación de experiencia y juventud le da equilibrio a una selección cargada de talento.
Con estas confirmaciones, República Dominicana se perfila como uno de los equipos más poderosos del Clásico Mundial de Béisbol. Todavía se espera que otras figuras dominicanas de Grandes Ligas anuncien su disponibilidad en los próximos meses. El panorama apunta a un plantel estelar, capaz de competir por el campeonato. Los quisqueyanos vuelven a colocarse entre los grandes favoritos al título.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT