Juan Soto jugará el Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana

Hiram Marín

Juan Soto confirmó que jugará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de República Dominicana, ratificando su compromiso con el combinado caribeño.

El jardinero de los New York Mets volverá a portar la franela dominicana tras haber participado en la edición de 2023.

Juan Soto will play for the Dominican Republic in the @WBCBaseball! 🇩🇴 pic.twitter.com/v4MD33vukX — New York Mets (@Mets) February 1, 2026

Su anuncio refuerza a un equipo que apunta a competir seriamente por el título del torneo. La presencia de Soto eleva de inmediato el perfil ofensivo del roster dominicano.

Soto fue uno de los bateadores más productivos de República Dominicana en el Clásico Mundial pasado, pese a la eliminación temprana del equipo.

Su experiencia previa en el torneo y su estatus como una de las grandes estrellas de MLB lo colocan como pieza central del lineup.

El cañonero ha reiterado en distintas ocasiones el orgullo que representa jugar por su país.

Ahora, buscará revancha deportiva en la edición de 2026.

República Dominicana competirá en el Grupo D, que se disputará en Miami del 6 al 11 de marzo de 2026.

El equipo será dirigido por Albert Pujols, quien asumió el cargo de manager para este Clásico Mundial. El objetivo es claro: regresar a las instancias finales tras el tropiezo del torneo anterior.