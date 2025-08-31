El bat de Juan Soto estuvo muy encendido

Redacción FOX Deportes

Juan Soto, tras un agosto encendido, arrancó septiembre con fuerza. Impulsó a los Mets a una victoria de 10-8 sobre los Tigers en el Comerica Park este lunes gracias a su segundo grand slam en Grandes Ligas en la cuarta entrada y un triple de dos carreras en la sexta.

Soto igualó su marca personal de seis carreras impulsadas, lograda el 17 de septiembre de 2023 con los Padres en Oakland. En aquel juego conectó su único otro grand slam dentro de sus 237 home runs de carrera, además de sumar un cuadrangular de dos anotaciones.

Juan Soto: 2-for-3, 3B, grand slam, 6 RBI 🔥



The @Mets grab a series-opening win against the Tigers! pic.twitter.com/PawOalwTqb — MLB (@MLB) September 1, 2025

Cada triunfo es crucial en el último mes de la temporada para los Mets (74-64), que están a seis juegos de los Phillies (80-58) en la División Este de la Liga Nacional. Se mantienen cuatro juegos arriba de los Reds (70-68) por el tercer y último puesto de Comodín de la Liga Nacional.

“Estos son los momentos”, dijo Soto. “El equipo que se calienta en septiembre es el que llega hasta el final… Así que este es el momento correcto para encenderse”.

Juan Soto gives the @Mets the lead in GRAND STYLE!



Homer No. 36 of the year is a GRAND SLAM 😤 pic.twitter.com/fnSTxgxNVl — MLB (@MLB) September 1, 2025

Fue un juego de bandera para Soto, quien lidera a los Mets con 36 home runs, 104 carreras, un OPS de .915, un slugging de .518 y 5.1 WAR según Baseball Reference. También encabeza las Mayores con 113 bases por bolas tras sumar dos más este lunes.

“Vaya, eso es bastante impresionante”, dijo el manager de los Mets, Carlos Mendoza, sobre la última exhibición de Soto. “No creo que nadie se sorprenda ya. Pero cuando lo ves día tras día por un periodo tan largo, es como decir: ‘Este tipo puede cargar con un equipo sobre sus hombros’. Y eso es lo que está haciendo”.