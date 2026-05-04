Manchester City condena insultos racistas contra Antoine Semenyo y Marc Guéhi

Reuters

El delantero Antoine Semenyo del Manchester City fue objeto de insultos racistas durante el empate 3-3 del lunes en el campo del Everton, y su compañero Marc Guéhi fue blanco de ataques en las redes sociales tras el partido, informó el City en un comunicado el martes 5 de mayo.

El Everton dijo en un comunicado independiente que la Policía de Merseyside detuvo a un hombre de 71 años como "sospechoso de un delito contra el orden público con agravante racial" después de que aficionados y miembros del servicio de seguridad denunciaran insultos racistas dirigidos a un jugador del equipo contrario.

"Desde entonces, ha quedado en libertad bajo fianza con condiciones, entre las que se incluyen restricciones que le impiden acercarse a menos de una milla de cualquier estadio deportivo designado durante un periodo de hasta cuatro horas antes del inicio del partido, durante los encuentros y hasta cuatro horas después del pitazo final", comunicó el Everton.

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El City valoró positivamente la rápida respuesta del Everton y de la policía a la hora de identificar al individuo, al tiempo que condenó los insultos dirigidos a Guéhi en las redes sociales.

Guéhi había vivido un momento de pesadilla sobre el terreno de juego, ya que su débil pase atrás al portero Gianluigi Donnarumma permitió a Thierno Barry, del Everton, aprovechar la ocasión y empatar el partido en la segunda parte.

"También nos sentimos profundamente decepcionados al saber que Marc Guéhi fue objeto de una serie de viles publicaciones racistas en las redes sociales anoche" comunicó el City.

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"Seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo tanto a Antoine como a Marc y nunca aceptaremos ningún tipo de discriminación en nuestro deporte".

El empate dejó al City a cinco puntos del líder, el Arsenal, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene un partido menos.