Publicación: martes 5 de mayo de 2026

Reuters

Manchester City condena insultos racistas contra Antoine Semenyo y Marc Guéhi

Los hecho sucedieron en el partido ante el Everton.

El delantero Antoine Semenyo del Manchester City fue objeto de insultos racistas durante el empate 3-3 del lunes en el campo del Everton, y su compañero Marc Guéhi fue blanco de ataques en las redes sociales tras el partido, informó el City en un comunicado el martes 5 de mayo.

El Everton dijo en un comunicado independiente que la Policía de Merseyside detuvo a un hombre de 71 años como "sospechoso de un delito contra el orden público con agravante racial" después de que aficionados y miembros del servicio de seguridad denunciaran insultos racistas dirigidos a un jugador del equipo contrario.

"Desde entonces, ha quedado en libertad bajo fianza con condiciones, entre las que se incluyen restricciones que le impiden acercarse a menos de una milla de cualquier estadio deportivo designado durante un periodo de hasta cuatro horas antes del inicio del partido, durante los encuentros y hasta cuatro horas después del pitazo final", comunicó el Everton.

Antoine Semenyo se prepara para debutar en la Champions League con Manchester City

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Semenyo no está inscrito para la fase de liga de la Champions League, pero entrena al parejo de sus compañeros para alistar su debut en el torneo a partir de la próxima ronda
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El delantero será dado de alta para jugar los playoffs o los octavos de final

El City valoró positivamente la rápida respuesta del Everton y de la policía a la hora de identificar al individuo, al tiempo que condenó los insultos dirigidos a Guéhi en las redes sociales.

Guéhi había vivido un momento de pesadilla sobre el terreno de juego, ya que su débil pase atrás al portero Gianluigi Donnarumma permitió a Thierno Barry, del Everton, aprovechar la ocasión y empatar el partido en la segunda parte.

"También nos sentimos profundamente decepcionados al saber que Marc Guéhi fue objeto de una serie de viles publicaciones racistas en las redes sociales anoche" comunicó el City.

Antoine Semenyo se estrenó con Manchester City en la FA Cup

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Max Alleyne abrió la cuenta a los 12 minutos
Primer gol del canterano como jugador de Manchester City
Rodri aumentó la ventaja al 42
Jake Doyle-Hayes anotó un autogol a favor del City a los 42 minutos
Jack Fitzwater también marcó en propia puerta y colocó el marcador 4-0 al 45+2
Rico Lewis dijo presente al 49
Antoine Semenyo debutó como titular y marcó su primer gol con los ‘Cityzens’ a los 54 minutos
Tijjani Reijnders también se apuntó en la lista de goleadores al 71
Nico O'Reilly marcó el 8-0 a los 79 minutos
Ryan McAidoo hizo el 9-0
Lewis cerró la cuenta del City al 86 y George Birch anotó el de la honra para Exter al 90
"Seguiremos ofreciendo todo nuestro apoyo tanto a Antoine como a Marc y nunca aceptaremos ningún tipo de discriminación en nuestro deporte".

El empate dejó al City a cinco puntos del líder, el Arsenal, aunque el equipo de Pep Guardiola tiene un partido menos.

Manchester City levantó la Carabao Cup después de cinco años

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