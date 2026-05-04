Manchester City empató y la Premier League quedó en suspenso

Oscar Sandoval

Manchester City enfrentó a Everton con la necesidad de ganar para seguir presionando a Arsenal y no cumplió con la misión, empató 3-3 y le cedió el liderato de la Premier League al conjunto londinense que tiene cinco puntos de ventaja cuando faltan tres jornadas para el final.

El resultado del City ante Everton puede ser decisivo a favor de Arsenal que depende de sí mismo para romper una sequía de 22 años. Los ‘Cityzens’ cometieron errores que terminaron con gol en contra, no pudieron conseguir el triunfo y dieron un paso atrás en la lucha por el campeonato.

Los visitantes trabajaron el partido en la primera mitad y se adueñaron del balón ante unos ‘Toffees’ sin argumentos, se adelantaron en el marcador con un golazo de Jéremy Doku a los 43 minutos que los dejaba de camino al título, pero la segunda mitad fue una pesadilla.

Jeremy Doku rescues a late, late point for @ManCity 😳



But it's advantage @Arsenal in the title race pic.twitter.com/xhHhwOlM2n — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

El City controlaba el partido sin sobresaltos y buscaba ampliar la distancia para asegurar los tres puntos, sin embargo, un error de Marc Guehi al intentar retrasar un balón a Gianluigi Donnarumma dejó a Thierno Barry en un mano a mano que le ganó al portero italiano.

La sorpresa saltó al 73 cuando Jake O’Brian le dio vuelta al marcador para poner por delante a Everton que anotó el 3-1 al 81 con el segundo de Barry. Todo parecía perdido para el equipo de Pep Guardiola, pero con base a individualidades consiguió el empate.

Erling Haaland metió al City en el partido en la primera jugada tras el saque inicial luego de la tercera anotación de los ‘Toffees’ y Doku rescató el empate en tiempo añadido para sumar un punto que vale de poco.