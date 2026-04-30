Arsenal sigue pensando que la Premier League es posible

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 3-0 a Fulham en un partido que definió en la primera mitad para bajar las revoluciones y controlar en el segundo tiempo pensando en la vuelta de Champions League contra Atlético de Madrid.

Los ‘Gunners’ se colocaron como líderes de la Premier League con seis puntos de ventaja con Manchester City que juega este lunes contra Everton y que tiene un partido pendiente, ambos van a todo o nada por el campeonato.

La resistencia de Fulham duró nueve minutos luego de un resbalón inoportuno de Rául Jiménez en el uno contra uno con Bukayo Saka, el inglés entró al área por el callejón y metió el balón al centro para que Viktor Gyökeres lo mandara a las redes.

Saka anotó el 2-0 a los 40 minutos en una nueva jugada por la banda derecha luego de un duelo en el que los locales sometieron a Fulham y Gyökeres amplió la distancia al 45+4 con un cabezazo que le dio tranquilidad al conjunto londinense para disputar la segunda mitad a medio gas.

La ventaja de Arsenal sobre el City no es definitiva y la lucha por el título sigue en el punto más alto, el primero que cometa un error podría entregar el campeonato porque el tiempo de reacción es menor a falta de tres jornadas para el final de temporada.