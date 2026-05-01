Al Atlético le bastó con la cantera ante Valencia en La Liga

Redacción FOX Deportes

Los goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos 15 minutos de partido sellaron el triunfo de Atlético de Madrid y a su vez, acabaron con un Valencia que, desbordado durante todo el partido, no se aleja en la lucha por la permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de La Liga.

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Con el objetivo liguero encarrilado y con todas las energías del rival puestas en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones del martes en Londres, el Atlético alineó a cuatro canteranos en el once y usó a siete en total, un escenario que presentaba para el Valencia una gran oportunidad para aprovechar la coyuntura, pero la desaprovechó.

La única oportunidad de los locales en la primera parte llegó de las botas de Ramazani. El belga se giró en la frontal para sacar un derechazo raso que se estrelló en el poste y, sin más oportunidades de peligro, llegó el descanso. El equipo local recibió una sonora pitada al encarar el túnel de vestuarios.

¡EL DEBUT SOÑADO! ❤️



¡¡¡GOOOOOOOL DE IKEEEEER LUQUEEEEE!! 🔥 pic.twitter.com/InvEfA1uCk — Atlético de Madrid (@Atleti) May 2, 2026

Como en la primera parte, el equipo estaba desbordado y Corberán dio entrada a Hugo Duro y Diego López para revitalizar el ataque. Los cambios del Cholo, que cumplía mil partidos como entrenador, fueron los dos canteranos Morcillo y Rayane por otros dos futbolistas del filial como Cubo e Iker Luque, que marcó el primer gol al 74 con un tiro ajustado al palo.

Ya en el 82, Cubo puso el segundo a pase de Griezmann en un gol que subió al marcador con polémica y las quejas de los valencianistas, pues el linier levantó el banderín para advertir de un fuera de juego antes del gol del canterano que el colegiado no pitó y que sentenció el resultado.