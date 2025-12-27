Manchester City amenaza al Arsenal con su quinta victoria consecutiva

Redacción FOX Deportes

Con cinco victorias consecutivas, el Manchester City ha dejado claro que nuevamente es un candidato serio al título y que, si el Arsenal no aprieta, muy pronto lo rebasará en el liderato de la Premier League.

El ‘City’ venció 2-1 al Nottingham Forest en un encuentro sumamente cerrado, donde ninguno de los dos equipos disparó al arco en el primer tiempo y que se resolvió con un gol de Ryan Cherki, que antes puso una asistencia.

El jugador (tan cuestionado hace unos meses y por el que el mismo Pep Guardiola pidió confianza en público), resolvió el encuentro en favor del segundo club más valioso de Inglaterra según Transfermarkt.

El Manchester City no encontró huecos en el muro que planteó el técnico Sean Dyche, pero apenas iniciando el segundo tiempo (48’) Cherki rompió líneas con un gran pase hacia Tijani Reijnders, quien definió ante el portero y encaminó a su equipo hacia su 13era victoria en la Premier League.

Wrapping up 2025 with a big three points! 🤩



🌳 1-2 🩶 @okx pic.twitter.com/xexA8MhWIL — Manchester City (@ManCity) December 27, 2025

Seis minutos después, el Nottingham Forest empató con la especialidad de la casa: el contragolpe. Todo lo inició Morgan Gibbs-White y lo culminó Omari Hutchinson, quien anotó su primer gol de la campaña.

Ya a los 83 minutos, Cherki completó la obra y se puso la capa de héroe. Tiro de esquina hacia el segundo palo, recentro de Josko Gvuardiol y derechazo implacable del mediocampista francés.

Tres puntos muy complicados, pero bien valorados para el ‘City’, pues los sacó de una de las aduanas más complicadas del futbol inglés y con ellos llegó a 40 unidades, para superar provisionalmente al Arsenal en la cima de la tabla de posiciones, aunque con un partido más que los ‘Gunners’.

El equipo de Josep Guardiola ha ganado seis de las últimas ocho Premier Leagues y aunque en la temporada pasada falló (quedó tercero) y cortó una racha de cuatro títulos seguidos, este año está listo para volver a la pelea por los campeonatos.