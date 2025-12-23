Manchester City tomaría la delantera con Antoine Semenyo

Oscar Sandoval

El mercado invernal de la Premier League está a punto de abrir y los clubes contactan a otras directivas para preguntar por las condiciones de una operación, así lo ha hecho Manchester City quien tendría ventaja en el fichaje de Antoine Semenyo.

Wishing the best of luck to Rayan Ait-Nouri who begins his AFCON campaign today with Algeria 🇩🇿🙌 pic.twitter.com/PrAtdPDkeQ — Manchester City (@ManCity) December 24, 2025

Semenyo destaca con la camiseta del Bournemouth y esta temporada se está consolidando en el futbol inglés, el curso anterior anotó 11 tantos en 37 partidos de liga y en el inicio de este está de dulce con ocho dianas en 16 compromisos.

Sus actuaciones han colocado la mira de clubes de mayor prestigio y su contrato tiene una cláusula de la que el City quiere sacar provecho. Liverpool y Tottenham tocaron la puerta de los ‘Cherries’, pero la BBC asegura que los ‘Cityzens’ tienen encaminada la operación.

La cadena británica señala que hay “negociaciones avanzadas” y revela que en el contrato del atacante hay una cláusula de rescisión con un valor total de 77 millones de euros que es valida los primeros 10 días de enero y que pagaría el conjunto ‘Skyblue’ en cuanto abra el mercado invernal.